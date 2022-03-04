Роспотребнадзор расскажет москвичам о цифровых финансовых услугах

Консультации организованы в рамках Всемирного дня прав потребителей

В Москве специалисты Роспотребнадзора проводят выездные консультации по цифровым финансовым услугам.

Они организованы в рамках Всемирного дня прав потребителей. Ежедневно и до 22 марта включительно в торговых центрах и офисах МФЦ горожане и представители бизнеса могут задать специалистам вопросы о банковских операциях, о дополнительных услугах или о том, как защититься от мошенников. Узнать полную информацию о дате, времени и всех местах проведения консультаций можно на сайтах центра госуслуг Москвы и столичного Роспотребнадзора.

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