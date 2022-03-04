Собянин сообщил о начале приема пациентов Центром амбулаторной онкопомощи в Коммунарке

Там ведут прием врачи-онкологи общего профиля и узкие специалисты

Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" сообщил о начале работы нового Центра амбулаторной онкологической помощи медицинского комплекса в Коммунарке. Его строительство было завершено в конце минувшего года. Прием ведут врачи-онкологи общего профиля и узкие специалисты.

Центр амбулаторной поликлинической помощи медицинского комплекса в Коммунарке начал принимать пациентов. Корпус не задействован в лечении больных коронавирусом, и его посещение абсолютно безопасно. В центре оборудованы удобные зоны ожидания, работает аптечный пункт выдачи льготных лекарств. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.

Здесь не только безбарьерная среда, но и удобные указатели для посетителей: каждое отделение имеет свой цвет, и стрелками по полу они ведут к лифтам, и дублируются внутри. Кстати, лавандовый цвет выбран неслучайно - он символизирует борьбу против рака.

Уникальность нового амбулаторно-поликлинического корпуса - в мультидисциплинарном подходе к лечению. На семи этажах расположены отделения, работающие в тесном взаимодействии друг с другом.

"Приём ведут высококлассные, узкопрофильные врачи-онкологи. Всех направлений, практически. Так же в вопросе определения тактики лечения пациентов мы используем мультидисциплинарный подход - здесь организуется врачебный консилиум в составе всех узкопрофильных специалистов", - говорит заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Рустам Коготыжев.

Онкологическое отделение занимает два этажа комплекса. На пятом этаже принимают врачи-онкологи общего профиля, специалисты по противоопухолевой терапии, онкогинекологи, онкоурологи и онкомаммологи. Первые посетители уже оценили удобство нового центра.

"Так же, как и в обычную поликлинику: направление, талончик и всё, никаких проблем. Впечатляет. Всё очень удобно, логистика вся. Персонал очень предупредительный, все помогают, что нужно - всё подсказывают", - говорит Людмила Покутнева.

Седьмой этаж занял дневной стационар, где для проведения противоопухолевого химиотерапевтического лечения находится 24 койки с современным инфузионным оборудованием.

"Оборудование экспертное, позволяет высокоточно вводить химиотерапевтические препараты. Это полностью новое оборудование. И инфузоматы, и кресла, полностью, что мы здесь видим. Попадают сюда пациенты, в первую очередь, из Новой Москвы, Троицка и Новомосковска, далее планируется расширение", - говорит заведующая дневным стационаром Ольга Сехина.

"Лечение основано на всех возможных мировых стандартах, которые существуют, и включают в себя не только системную химиотерапию, но и такие позиции, как таргетная терапия, иммунотерапия. Комбинированное лечение проходит в одном месте", - рассказывает заведующий химиотерапевтической службой Михаил Федянин.

Пациенту не нужно ездить за препаратами в другие учреждения - всё происходит в одной клинике. Сейчас в отделении лечатся 40 человек, при полной же загрузке дневной стационар может принять до 100 пациентов.

Александра Панина, Дмитрий Филиппов и Сергей Долгих, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"