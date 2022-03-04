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Собянин открыл вестибюль станции метро "Новослободская" после реставрации

15:08
  • пятница
  • 04 марта 2022

Вестибюль обновили полностью

Для пассажиров столичного метро открылся вход на станцию "Новослободская" Кольцевой линии. Больше года там проходила реконструкция.

Вестибюль обновили полностью. Укрепили несущие конструкции, восстановили исторический облик, мраморную облицовку стен и напольный шахматный рисунок. По архивным чертежам воссоздали деревянные двери, вручную отреставрировали светильники, а инженерные коммуникации убрали внутрь стен.

Но, пожалуй, самое главное - здесь заменили все эскалаторы, увеличив их количество с трёх до четырёх. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня, как в городе реализуется программа обновления старых станций метро.

"Речь идет о замене систем электроснабжения, управления, воздуховодов, вентиляции, самих железнодорожных путей метрополитена, реконструкция действующих ремонтных мощностей. Это огромная, огромная программа. Помимо такой текущей повседневной работы, некоторые станции требуют просто капитального ремонта и реконструкции. В последнее время мы на 17 станциях, действующих станциях, заменили эскалаторы, это такой тяжелый процесс. Требуется закрытие некоторых станций метро, входов в метро, а там каждый день пользуются десятки тысяч людей, даже принять такое решение очень сложно", - рассказал Сергей Собянин.

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Вестибюль станции метро "Новослободская" после реставрации
Вестибюль станции метро "Новослободская" после реставрации
Сергей Собянин
Сергей Собянин
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