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Выживший после падения с 11 этажа мальчик жил в заваленной мусором квартире

15:06
  • пятница
  • 04 марта 2022

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства ЧП на юге Москвы. 5-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник и выпал из окна 11 этажа. В крайне тяжёлом состоянии его госпитализировали. Теперь следователей и сотрудников опеки интересует, как и в каких условиях он жил.

Как удалось выжить при падении с такой высоты - остается  только гадать. Скорая сработала оперативно и вовремя вызвала реанимобиль. Пятилетнего мальчика спасли. Сейчас он  в тяжелом  состоянии, но жив. У ребенка открытая черепно-мозговая травма, множественные  переломы и разрыв  легких. Врачи борются за здоровье малыша. Тем временем, органы опеки выясняют: как вообще могла произойти такая ситуация. Ведь у малыша есть и мама, и папа и даже старшие братья и сестры.

"Семья этого ребенка полная. Ранее на учет они не попадали, в поле зрения органов опеки. Образ жизни этих людей требует внимания, они не маргинальные, но не чистоплотные", - говорит уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Нечистоплотность - мягкое слово для обитателей этой квартиры. Груды мусора, бутылки, захламленные комнаты. В таких условиях жил 5-летний мальчик и ещё трое детей, в том числе и ребенок-инвалид. Соседи говорят: детьми особо никто не занимался. А мать всегда сторонилась людей и практически не выходила из квартиры.

Органы опеки проверяют семью. Сейчас остальных детей тоже передали врачам. Их обследуют, с ними работают психологи. Прокуратура  выясняет, кто должен был отвечать за безопасность детей.

"Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных  органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Дальнейшая судьба детей - в руках проверяющих инстанций. Они решат, соберется ли эта многодетная семья в полном составе снова. А в органах опеки настоятельно просят родителей вовремя закрывать окна и двери балконов на высоких этажах и следить за безопасностью своих детей.

Елена Сахно, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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