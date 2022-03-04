Зюганов: США вырастили на Украине свору мерзавцев

Депутаты в пятницу поддержали ряд мер по защите россиян от санкций и фейков

Сегодня депутаты Госдумы приняли пакет законов, защищающих экономику и граждан в условиях зарубежных санкций. Среди первоочередных мер - кредитные каникулы, механизм дополнительной индексации пенсий, амнистия капиталов и мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, сразу во втором и третьем чтении парламентарии одобрили документ об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских ВС.

Внеочередное заседание Госдума начинает с минуты молчания в память о героях, погибших в ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

"Вы думаете, почему наши войска зашли именно 24 февраля. Буквально через 3 часа, если бы мы это не сделали, войну бы развязали банды националистов, бандеровцы, вскормленные НАТО с территории Украины, дальше была бы катастрофа гуманитарная, военная. Мирные граждане ДНР и ЛНР - 4 миллиона человек, а дальше наша граница", - сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Ключевая задача сейчас, подчеркнул спикер нижней палаты парламента, – сплотиться, чтобы вместе преодолеть все трудности.

Все последние дни правительство работало практически беспрерывно и круглосуточно. Чтобы сегодня к 10 часам утра внести в Думу ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку граждан, регионов и экономики. Это лишь первоочередные меры. Сейчас идёт разработка комплексного плана.

Государство выполнит все свои социальные обязательства. Речь идёт о повышении уровня социальной защиты граждан, индексации пенсий, расширении списка лекарств, которые организации могут закупать по упрощенной схеме. Еще одна важная мера – кредитные каникулы для заёмщиков банка.

"Те потребительские кредиты, которые были взяты до 1 марта - до 30 сентября можно, подав соответствующее заявление, по ним не платить ни по ставкам, ни по процентным ставкам, ни по основному телу кредита. Такая норма также предусмотрена этим законом, то есть 6 месяцев кредитные каникулы", - заявил депутат Максим Топилин.

Ключевой принцип - импортозамещение. Бизнесу поможет амнистия капиталов. Вводится мораторий на плановые проверки малых и средних предпринимателей на 2022 год, а для предприятий IT-отрасли - до 2024. Кроме того, продляются действующие лицензии.

"Главная задача сейчас для страны - восстановить рынки. Сегодня эту роль может сыграть интернет-торговля, маркеплейсы. Дать возможность торговать в интернете и зарабатывать всем самым простым людям", - сказал Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди".

Важно не просто обеспечить условия стабильности, а создать точки роста экономики. Все парламентские фракции сейчас солидарны по принципиальным моментам.

"Американцы рядом на Украине вырастили такую свору мерзавцев, которую история не знает. Отдать власть главным пособникам Гитлера, которые уничтожали тысячами людей. Вот эта взбесившаяся публика решила захватить Украину, организовать войну с Россией, под руководством НАТОвцев угробили всю промышленность. Всё угробили. Мы поддержим всех, кто верой и правдой, являясь патриотом, служит нашему любимому, многострадальному Отечеству", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Есть такая небольшая прослойка моих коллег деятелей культуры, которые завили слова протеста против действий нашего государства. В те дни, когда идут такие испытания пойти против государства, которое платит тебе деньги и ты хорошо живёшь, народные деньги ты получаешь. Это очень серьезно. Потерять лицо очень просто, а восстановить будет невозможно", - убежден Николай Бурляев, депутат ГД, фракция "Справедливая Россия – За правду", народный артист России.

Ведь информационное давление такое же беспрецедентное, как и экономическое. В соцсетях активно распространяется откровенно лживая и недостоверная информация, а также целенаправленные призывы к незаконным действиям. Важно защитить подрастающее поколение.

"Как там на Украине прикрываются отходящие детьми, женщинами, людьми старшего поколения, так и здесь основной акцент в этой антигосударственной политике идёт в сторону детей", - сообщил депутат Борис Чернышов.

За фейки о действиях российских ВС теперь тоже придется ответить. От крупного штрафа - 5 миллионов рублей - до 15 лет лишения свободы, если фейк привёл к общественно опасным последствиям.

"При этом подчеркну, что речь идёт о заведомости. То есть о тех, кто делает это совершенно сознательно. Мы делаем это вынужденно, столкнувшись с беспрецедентной по масштабам информационной войной, которая развязана сегодня в отношении России. Чтобы было понятно, только в рамках одного концерна Meta тратится порядка 5 миллионов долларов на продвижение рекламы в интересах украинской стороны", - сообщил депутат Александр Хинштейн.

Депутаты также поддержали поправку, предусматривающую ответственность для тех, кто призывает ввести санкции в отношении нашей страны. Причём сразу во втором и третьем окончательном чтении. Многие законопроекты дорабатывали сегодня прямо во время перерыва, чтобы после принятия незамедлительно направить в Совет Федерации.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, "ТВ Центр", Москва.

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