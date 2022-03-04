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ЦБ понизил курс доллара и евро на 5 марта

14:14
  • пятница
  • 04 марта 2022

Рубль укрепился

Центробанк России понизил курс доллара и евро на 5 марта.

Стоимость американской валюты упала на 5 рублей 94 копейки - до 105,81 рубля. Рост рубля по сравнению с предыдущим днем составил 5,62%.

Стоимость европейской валюты понизилась на 7 рублей 48 копеек - до 116,53 рубля, передает ТАСС. Российская валюта укрепилась к евро на 6,42% по сравнению с предыдущим днем.

Ранее ЦБ предписал брокерам начать взимать комиссию в размере не менее 30% при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже.

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