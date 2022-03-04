Минфин усилит мониторинг бюджетов регионов

При необходимости им окажут поддержку

Заместитель министра финансов России Ирина Окладникова заявила в пятницу в ходе заседания Госдумы, что ведомство планирует усилить мониторинг бюджетов.

"Будем смотреть финансовое состояние регионов, доходную базу, расходную базу. При необходимости оперативно согласовывать все изменения в бюджеты регионов, которые будут представляться нам на согласование по тем регионам, которые потребуют такого согласования", - приводит слова замглавы Минфина ТАСС.

Как уточнила замминистра, Минфин будет оказывать регионам поддержку в случае необходимости. Речь в данном случае идет и о коммерческом секторе в отдельности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны начали массово вводить санкции против российского финансового сектора.

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