Путин принял участие в подъеме флага на первом в России "зеленом" пароме

Паром будет курсировать между Ленинградской и Калининградской областями

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 марта, принял участие в церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский".

Глава государства участвовал в церемонии в режиме видеосвязи. Паром будет курсировать на стратегически важной для России линию Усть-Луга (Ленинградская область) – Балтийск (Калининградская область.

Как подчеркнул Путин, это позволит обеспечит беспрерывную связь западного форпоста России с остальной территорией страны, а также бесперебойные поставки продукции в Калининградскую область.

Президент заявил, что как бы тяжело ни было, Россия продолжит развитие, это касается и транспортных узлов на Балтике, сообщает РИА Новости.

"Маршал Рокоссовский" является первым в России двухтопливным, "зеленым", паромом. Его главная энергетическая установка судна состоит из двух дизельных двигателей, вспомогательная включает в себя два дизель-генератора, два валогенератора и аварийный дизель-генератор. Энергетическая установка судна может работать на СПГ и на традиционном дизельном топливе с содержанием серы не более 0,10%.

Паром "Маршал Рокоссовский" — головное судно проекта CNF19M, в рамках которого строится также паром "Генерал Черняховский".

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