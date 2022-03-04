Путин призвал задуматься над нормализацией отношений

Президент подчеркнул, что Россия всегда только отвечает на чужие действия

У России нет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей. Об этом в пятницу, 4 марта, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Соседним государствам президент посоветовал "не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений", поскольку Россия выполняла и будет дальше выполнять все свои обязательства.

Президент подчеркнул, что любые действия Москвы "возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия, действия в отношении Российской Федерации". Путин призвал всех задуматься над нормализацией отношений, а также нормальным сотрудничеством.

Что касается отказа зарубежных стран от совместных проектов, России "просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации", отметил глава государства.

При этом Путин заявил, что Россия все равно решит стоящие перед ней задачи и в конечном итоге только выиграет, поскольку приобретет дополнительные компетенции, сообщает "Интерфакс".

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на российскую операцию ряд западных государств ввел санкции в отношении России.

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