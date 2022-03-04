Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие

"Как бы ни было тяжело"

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский". Глава государства, в частности, затронул тему антироссийских санкций, которые вводятся Западом из-за ситуации вокруг Украины.

"Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны", - сказал президент, которого цитирует ТАСС.

Путин также подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для соседей, так что и им не следует нагнетать ситуацию, вводя ограничения.

Как заметил российский лидер, отказ иностранных партнеров от совместных проектов с наносит некоторый ущерб, но поставленные задачи будут решены. Также Путин сказал, что поручил содействовать развитию проектов Белоруссии на Балтике.

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