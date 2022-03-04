Глава МОК отказался гарантировать снятие спортивных санкций с России

Бах предложил "проследить" формулу, которой придерживается комитет

Международный олимпийский комитет не принимал на себя никаких обязательств по снятию ограничений с российских спортсменов в зависимости от развития ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил президент МОК Томас Бах.

В ответ на вопрос, брал ли МОК на себя какие-либо обязательства по отмене санкций в случае "прекращения огня или мирного соглашения" на Украине, Бах заявил, что комитет оставил тему открытой.

Глава МОК отметил, что ограничения на Олимпийский комитет России не накладывались, потому что ни российский народ, ни спортсмены, ни ОКР не ответственны за нарушение Олимпийской хартии.

Что касается дальнейших действий МОК, Томас Бах выразил мнение, что можно "проследить" формулу, которой придерживается комитет, чтобы "адаптироваться в зависимости от развития событий", сообщает РИА Новости.

Ранее МОК обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия в связи с проведением спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям принять меры в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях и проведения турниров на территории России.

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