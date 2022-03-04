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В Кремле анонсировали мораторий на банкротства

15:51
  • пятница
  • 04 марта 2022

С таким заявление выступил первый вице-премьер России Андрей Белоусов

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в пятницу, 4 марта, провел селекторное совещание с главами регионов и руководителями деловых объединений. Участники обсудили меры по поддержке малого и среднего бизнеса.
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Белоусов перечислил меры, которые будут запущены в ближайшие дни и должны быть реализованы регионами максимально быстро. Среди таких процедур он назвал "введение моратория на возбуждение дел о банкротстве". При этом вице-премьер не уточнил, кого именно будет касаться этот мораторий.

Замглавы правительства также рассказал о планах по снижению ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчению административных процедур, увеличению лимита по системе быстрых платежей Центробанка.

Вице-премьер указал на необходимость активизировать меры поддержки в субъектах Федерации и поручил главам регионов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Процедурой банкротства в России могут воспользоваться не только юридические, но и физические лица. Для граждан предусмотрена возможность внесудебного банкротства. В декабре 2021 года в Минэкономразвития рассказали, что в рамках такой процедуры списанию подлежит суммарная задолженность граждан России более чем на 2 млрд рублей.

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