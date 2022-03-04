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Минобороны: нацисты используют украинцев как "живой щит"

15:03
  • пятница
  • 04 марта 2022

В стране гуманитарная катастрофа

На большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

Об этом заявили в Минобороны России. Особенно тяжелая ситуация в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. К сожалению, ситуация продолжает ухудшаться.

"В указанных городах сегодня на лицо практически гуманитарная катастрофа", - сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

В Минобороны отметили, что нацисты блокируют тысячи украинцев, не дают эвакуироваться иностранцам.

"Террористы нацбатальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как "живой щит", - подчеркнул Мизинцев.

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