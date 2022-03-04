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Захарова указала на ненужность холодной войны

15:00
  • пятница
  • 04 марта 2022

Россия всегда демонстрировала желание вести переговоры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала "Звезда", что народу Соединенных Штатов не нужна история с продолжением холодной войны.
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"Мы всегда делали все для того, чтобы продемонстрировать только лишь миролюбие, только лишь желание ведения переговоров по сложным вопросам, только лишь интеграцию во все мировые процессы", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

Штаты, продолжила дипломат, неоднократно вторгались на территорию суверенных государств, которые не представляли угрозу ни им, ни регионам.

"Это же было постоянно: Ирак, Ливия, Югославия", - уточнила Захарова.

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