Захарова указала на ненужность холодной войны

Россия всегда демонстрировала желание вести переговоры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала "Звезда", что народу Соединенных Штатов не нужна история с продолжением холодной войны.

"Мы всегда делали все для того, чтобы продемонстрировать только лишь миролюбие, только лишь желание ведения переговоров по сложным вопросам, только лишь интеграцию во все мировые процессы", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

Штаты, продолжила дипломат, неоднократно вторгались на территорию суверенных государств, которые не представляли угрозу ни им, ни регионам.

"Это же было постоянно: Ирак, Ливия, Югославия", - уточнила Захарова.

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