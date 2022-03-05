Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Раков ждут большие возможности, а Близнецов – амбициозные цели
Гороскоп на сегодня, 5 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".
Овны
Будьте сегодня очень осторожны: не беда, если вас назовут перестраховщиком, зато вы будете спокойны. Также звезды обещают помощь или подсказку из неожиданного источника.
Тельцы
Ваши дружеские связи станут еще крепче: и вы, и ваши друзья заново оцените свои отношения. Этот день прекрасен для приема гостей, веселых мероприятий, корпоративов, праздников.
Близнецы
Бросьте все силы на достижение своих самых амбициозных целей! Пробуйте себя на собеседованиях, в прямых эфирах, деловых переговорах.
Раки
Не разменивайтесь на мелочи – выбирайте цель, от которой захватывает дух! Соединение Юпитера с Солнцем в родственном для вас знаке Рыб – это день больших возможностей!
Львы
Этот день с двойным дном: все может оказаться не так, как кажется. Не берите в долг даже на льготных условиях, но, если есть возможность отдать деньги, то сделайте это.
Девы
Удачные переговоры тет-а-тет, консультации, продажи, знакомства вдохновят вас. Однако новые приятели могут оказаться нарциссами и хвастунишками – имейте это в виду.
Весы
Будьте внимательны к своему здоровью и избегайте излишеств – как в еде, так и в удовольствиях. Из хорошего: вас могут повысить в должности или ваше рабочее место станет уютнее.
Скорпионы
Вы получите огромное удовольствие от развлечений, гостей, праздничных мероприятий, застолий. Однако следите за своими тратами: приступ щедрости может вас разорить.
Стрельцы
Если вы хотите сделать свой дом уютнее, а атмосферу в нем привлекательнее, у вас это получится. Вообще этот день очень домашний, можно сделать много полезного для семьи.
Козероги
Настал день, удачный для покупки нового телефона, компьютера, автомобиля, а также книг и канцелярии. Правда, есть риск переплатить за это, так что торгуйтесь.
Водолеи
Это двойственный день: с одной стороны, звезды обещают вам рост доходов, а с другой – расходы тоже могут рвануть вверх. В общем, будьте начеку и не сорите деньгами!
Рыбы
Солнце в вашем знаке соединяется с Юпитером – это знаменательный день, такие бывают очень редко. Хватайтесь за новые возможности, но не разбрасывайтесь обещаниями!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"