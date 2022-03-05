Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Раков ждут большие возможности, а Близнецов – амбициозные цели

Гороскоп на сегодня, 5 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Будьте сегодня очень осторожны: не беда, если вас назовут перестраховщиком, зато вы будете спокойны. Также звезды обещают помощь или подсказку из неожиданного источника.

Тельцы

Ваши дружеские связи станут еще крепче: и вы, и ваши друзья заново оцените свои отношения. Этот день прекрасен для приема гостей, веселых мероприятий, корпоративов, праздников.

Близнецы

Бросьте все силы на достижение своих самых амбициозных целей! Пробуйте себя на собеседованиях, в прямых эфирах, деловых переговорах.

Раки

Не разменивайтесь на мелочи – выбирайте цель, от которой захватывает дух! Соединение Юпитера с Солнцем в родственном для вас знаке Рыб – это день больших возможностей!

Львы

Этот день с двойным дном: все может оказаться не так, как кажется. Не берите в долг даже на льготных условиях, но, если есть возможность отдать деньги, то сделайте это.

Девы

Удачные переговоры тет-а-тет, консультации, продажи, знакомства вдохновят вас. Однако новые приятели могут оказаться нарциссами и хвастунишками – имейте это в виду.

Весы

Будьте внимательны к своему здоровью и избегайте излишеств – как в еде, так и в удовольствиях. Из хорошего: вас могут повысить в должности или ваше рабочее место станет уютнее.

Скорпионы

Вы получите огромное удовольствие от развлечений, гостей, праздничных мероприятий, застолий. Однако следите за своими тратами: приступ щедрости может вас разорить.

Стрельцы

Если вы хотите сделать свой дом уютнее, а атмосферу в нем привлекательнее, у вас это получится. Вообще этот день очень домашний, можно сделать много полезного для семьи.

Козероги

Настал день, удачный для покупки нового телефона, компьютера, автомобиля, а также книг и канцелярии. Правда, есть риск переплатить за это, так что торгуйтесь.

Водолеи

Это двойственный день: с одной стороны, звезды обещают вам рост доходов, а с другой – расходы тоже могут рвануть вверх. В общем, будьте начеку и не сорите деньгами!

Рыбы

Солнце в вашем знаке соединяется с Юпитером – это знаменательный день, такие бывают очень редко. Хватайтесь за новые возможности, но не разбрасывайтесь обещаниями!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"