Песков: личные санкции не будут успешными

Их адресаты не изменят своих политических позиций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле воспринимают персональные санкции Запада.
"Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. А все остальное неважно", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.
Введенные Вашингтоном персональные ограничения против него самого Песков прокомментировал словами "к сожалению, принято такое решение".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны начали массово вводить санкции. Под персональные ограничения со стороны Евросоюза попал в том числе сам Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"