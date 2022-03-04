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Песков: личные санкции не будут успешными

15:21
  • пятница
  • 04 марта 2022

Их адресаты не изменят своих политических позиций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле воспринимают персональные санкции Запада.

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"Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. А все остальное неважно", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Введенные Вашингтоном персональные ограничения против него самого Песков прокомментировал словами "к сожалению, принято такое решение".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны начали массово вводить санкции. Под персональные ограничения со стороны Евросоюза попал в том числе сам Путин.

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