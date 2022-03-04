Песков прокомментировал возможность разговора Путина и Зеленского

Делегации России и Украины проводят переговоры в Белоруссии

В переговорном процессе по ситуации вокруг Украины в настоящее время очередь — за переговорами делегаций Москвы и Киева. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вероятность разговора президентов двух государств.

Песков напомнил о втором раунде переговоров российской и украинской делегаций. Он назвал это возможностью четко и без лишних посредников донести друг до друга "все элементы позиций".

Что касается позиции России, она доведена до сведения украинской стороны, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте представители власти России и Украины встретились за столом переговоров.

Переговоры делегаций России и Белоруссии продолжились 3 марта в Беловежской Пуще в Белоруссии. В российском МИДе выразили надежду, что второй раунд переговоров в кратчайшие сроки приведет к мирному урегулированию.

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