В Кремле отметили снижение заболеваемости COVID-19

О дальнейших перспективах говорить рано

Заболеваемость коронавирусом в России снижается. Однако о перспективах динамики пандемии COVID-19 судить пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас, действительно, мы находимся на понижающей тенденции. Однако каковы перспективы распространения инфекции дальше, наверное, все-таки должны говорить специалисты-медики, давайте к ним обращаться за этими вопросами", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также прокомментировал введение и отмену антиковидных мер в различных регионах России. Он подчеркнул, что власти субъектов федерации используют те самые особые полномочия, о которых неоднократно говорил президент, передает ТАСС.

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