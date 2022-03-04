Психологи рассказали, как справиться с тревогой и стрессом

Важно не отказываться от привычного распорядка дня

Сегодня за один день на любого современного человека выливается информация, которая едва уместилась бы в 200 книгах. Причем, часто вся эта, с позволения сказать, библиотека падает на голову простого потребителя без всякого его позволения. Большинство людей совершенно к такому не подготовлены. Результат - у многих кипит разум, неспособный переварить всю эту "Биг Дэйту" и справиться с колоссальным психологическим давлением, под которым мы живем уже фактически два года.

Планета явно на нервах: уровень тревожности во всём мире вырос на 25%. Чаще всего, причиной депрессии становилась коронавирусная пандемия. Данные на этой неделе опубликовала Всемирная организация здравоохранения. В РАН также подсчитали, что каждый третий россиянин в последнее время жаловался на апатию, бессонницу и стресс. Что, впрочем, неудивительно. Два года люди испытывают колоссальное давление на психику.

"Сегодняшняя ситуация - она очень сложная, потому что перед этим у нас был стресс от пандемии. Причём, это не совсем обычный стресс. Обычно, когда происходит какое-то стрессовое явление, как правило, есть объект этого стресса, источник. Условно, пожар, взрыв. Стресс с ковидом, на первый момент особенно, был как бы невидимый. Нет источника", - рассказал заведующий Отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

В группе риска, прежде всего, те, на ком лежит особая ответственность. Родители волнуются за детей, дети – за родителей, предприниматели ищут возможность сохранить рабочие места. Однако психологи уверяют: кортизол – гормон стресса – непременно схлынет. А вот импульсивные и необдуманные поступки могут иметь долгие последствия. Потому так важно уметь справляться с тревожностью. Первое, что рекомендуют специалисты, ограничить поток непроверенной, зачастую ложной информации. И, тем более, не транслировать её другим. Оставить политические споры, которые "лишь выжигают силы", и сплотиться призвала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Нам всем сейчас приходится работать больше обычного. Это тяжело. Изматывает психологически и физически. Мы устаём, становимся нервными и раздражительными. Друзья, давайте помнить, что от нас сейчас многое зависит. И поэтому мы должны быть сплочёнными. Нужно оставить любые разногласия и просто помогать коллегам", - сказала она.

Но если без новостной ленты не получается, то достаточно оставить для себя один-два достоверных источника, советуют психологи. На днях в России заработал портал "Объясняем.РФ". Что делать туристам, застрявшим за границей, какие иностранные товары могут исчезнуть с прилавков или случится ли блокировка банковских карт. Посетители сайта могут не только прочитать актуальные новости, но и сами задать вопрос через форму обратной связи. Ведь тревогу, уверяют психологи, чаще всего вызывает не само наличие проблемы, а отсутствие надёжной информации.

"Он будет работать по аналогии с уже известным порталом "стопкоронавирус.рф", и новый портал станет источником проверенной официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени. Например, повлияет ли текущая ситуация на текущие социальные выплаты, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости и другие", - пояснил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Если беспокойство всё же не покидает, специалисты рекомендуют сосредоточиться на себе и повседневных делах. И уж тем более не отказываться от привычного распорядка дня, даже чашки кофе по утрам. Приготовить вкусный ужин, перечитать любимую книгу или освоить новое хобби – всё это поможет справиться с эмоциями.

Физические нагрузки - ещё один верный способ отвлечься. В качестве антидепрессантов подойдут фитнесс-клубы, танцевальные школы или бассейны. Тем более, что со вчерашнего дня москвичи могут посещать их без QR-кодов. По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в столице постепенно приходит в норму.

"Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий", - сообщил Собянин.

Москвичи старшего поколения, наконец, смогут встретиться в секциях "Московского долголетия": программа возобновляет работу. Домашний режим для пожилых людей теперь носит рекомендательный характер. Петербуржцы с этой недели тоже могут забыть о предъявлении QR-кодов. Впрочем, с приходом весны в центральный регион, засидевшись дома, многие предпочитают проводить время на свежем воздухе.

Подарки и помощь - ещё одна психологическая хитрость. Помогая другим, человек сам чувствует себя сильнее и лучше. Кроме того, психологи советуют не скупиться на объятия: вербальное общение не заменит тактильный контакт. Но и забывать о соблюдении мер предосторожности в период пандемии тоже не стоит.

"Не забывайте об обнимашках, обнимашки - это передача своей энергии, своей любви. Особенно уделите внимание пожилым людям, одиноким людям, людям, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, или люди, которые болеют - навестите, помогите принести продукты из магазина и просто окажите внимание", - рассказал директор психологического центра Сергей Тиунов.

Но если справиться с напряжением самостоятельно не удаётся, специалисты рекомендуют обращаться к профессионалам. Министерство просвещения организовало горячую линию для оказания психологической помощи. В первую очередь, семьям, которые прибыли с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Однако получить совет, поддержку или просто чуточку внимания в непростое для страны время здесь может любой желающий. Причём, не только взрослые, но и дети – для них работает отдельный телефон доверия. Такие же горячие линии запустили в 19 высших образовательных учреждениях, которые находятся в приграничной зоне.

Анна Пешехонова, Екатерина Симанович, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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