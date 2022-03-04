Россия и Запад: история многовекового противостояния

Попытки Запада ударить по России предпринимались всегда

Стоит вспомнить: санкции, рестрикции, эмбарго и прочие табу в отношении Россией – давнее и, можно сказать, любимое занятие западных политиков. Еще с тех времен, когда они носили белые колготки и кружевные воротники. Еще в 16 веке ливонцы не пустили на Русь к Ивану Васильевичу больше 100 мастеров -"докторов, магистров и других ученых, колокольных, рудокопных и золотых дел мастеров, зодчих, лекарей, типографщиков и других подобных художников". То был не первый и, увы, не последний пример того, как против нас применяется "политика сдерживания". То же самое делали практически все - от разных рыцарских орденов до Конгресса США. Трудно найти год, когда наша страна не находилась под санкциями. Даже после развала СССР западные партнеры отменили санкции для всех его бывших республик, кроме России. Даже когда они, казалось бы, потеряли всяких смысл. Но не для Запада. Россия была и остается, по сути, единственной действительно независимой страной на востоке Европы. Причем, с колоссальными ресурсами. Именно это, похоже, всегда и раздражало Запад.

Многовековое соперничество России и запада началось, когда князь Владимир выбрал православие. Но если решения тысячу лет назад принимались так же быстро, как и сейчас, то их реализация занимала долгое время. Да и запад, а конкретно Ватикан, ждал подходящего момента. Он настал в 13 веке, когда русские княжества столкнулись с Ордой.

"Папа Римский посылает послов к Александру Невскому с предложением: прими от меня корону, прими католическую веру, и получишь поддержку со стороны запада. И вот тогда уже наметилась эта развилка, плоды которой мы сегодня с горечью наблюдаем. Тогда на Руси осталось два непокоренных, не разгромленных монголами княжества. Новгородская земля, где княжил Александр Невский. И Галицкое княжество, где был выдающийся тоже человек своего времени – князь Даниил Галицкий", – рассказал историк Анатолий Степанов.

Который согласился на условия Ватикана и присягнул Папе Римскому. Вот только ни его, ни княжество такой cоюз от монголов не спас.

"Это ему не помогло. Запад ему не помог. Запад обманул, как обычно. Александр Невский отверг эти притязания Папы Римского. Сказал, что мы приняли веру, и вы нас ничему научить не можете. Предавать свою веру мы не собираемся. И корона ваша мне не нужна", - пояснил Анатолий Степанов.

Иннокентия ответ не устроил, и он отправил псов-рыцарей, чтобы те захватили Новгород. Про исход этой битвы знают все даже спустя почти 800 лет – сокрушительное поражение тевтонского ордена. На какое-то время это остудило пыл запада, но попыток подчинить себе Русь они не оставляли. Снова предложили помощь, на этот раз царю Ивану IV, когда ему угрожала Османская империя. Грозный отказался. Начиная с позднего средневековья, попытки покорить Россию участились. Даже появилась своеобразная традиция.

"Парадоксальный факт, что в начале каждого века Россия ломала хребет всем претендентам на мировое господство. В начале 17 века это были поляки. В начале 18 века Швеция была мировым гегемоном. А шведское войско считалось чуть ли не самым боеспособным. Россия сломала хребет Швеции во время Северной войны. Через 100 лет это же повторилось с Францией", - рассказал историк.

Еще через 100 лет, в начале 20 века, западу почти удалось сломить Россию. Ключевое слово здесь "почти". За первой мировой последовала гражданская война, Москва оказалась ослаблена. В этот период, кстати, англичане, по сути, способствовали убийству царской семьи. Их отказались принять в Лондоне, хотя Николай II был двоюродным братом Георга V – короля Англии. В 1941-м очередная и, пожалуй, самая серьезная попытка захватить Россию. И снова неудачная. Впрочем, на смену фашистской Германии тут же встала Британия и Соединенные Штаты. Второй фронт они открыли не только, чтобы помочь континентальной Европе, но и не позволить СССР продолжить путь на запад. Восстановить страну после войны удалось в максимально короткие сроки. Именно поэтому уже с тех пор Россию начали ограничивать экономически. Логика была простая.

"Для запада территория России – это незаконно удерживаемая. Потому что слишком много полезных ископаемых. Несправедливо, с точки зрения западной политики, что все это принадлежит русскому государству. Кроме этого, необходимо нести нам бремя белого человека. Это очень важно. Знаменитые слова Киплинга, сказанные, кажется, в конце 18 столетия, они же никуда не делись. Просто это стало называться по-другому", - отметил политолог Армен Гаспарян.

В начале 90-х, не без помощи некоторых деятелей внутри страны, план запада, казалось, удался. Примерно 10 лет Вашингтон и Брюссель все устраивало. Потому что Россия с трудом справлялась с внутренними проблемами, а в геополитику не лезла.

"Россия должна быть нищая, на рабском положении. Вот тогда они всем будут довольны. Они-то искренне рассчитывали, что к 2002 году уже никакой России не будет. Будет 20 маленьких Латвий на территории России. И можно будет спокойно, от души, с чувством это все выкачивать. И в ус не дуть. Но Россия встрепенулась. Россия начала вспоминать, что она Россия. Это категорически не понравилось. И после этого наступил маховик всевозможных санкций, ограничений, запретов, давления, исключения. Чего только нет!" – рассказал Армен Гаспарян.

Все потому, что Москва стала напоминать о своих законных правах и задавать логичные, а главное, неудобные для запада вопросы. О том, что в современном мире не все в порядке с безопасностью и справедливостью Владимир Путин заявил ровно 15 лет назад на Мюнхенской конференции.

"НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, что процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит", - заявил Путин.

Эта речь в 2007 году произвела настоящий фурор. Но те, кому она была адресована, выводов не сделали. Наоборот, в НАТО продолжили набирать новых членов, все ближе к российским границам. Поэтому вслед за логичными вопросами возникли и предупреждения. Вот только и предупреждения запад проигнорировал. Милитаризация восточной Европы продолжилась. Поэтому России пришлось действовать.

После возвращения Крыма запад сделал выводы. Впрочем, своеобразные. Прислушиваться к интересам Москвы вновь не стали. Просто усилили санкции. И, как много раз в прошлом, стали готовиться и ждать, когда подвернется возможность в очередной раз выступить против России. При этом даже в Соединенных Штатах есть чиновники, которые понимают, что это тупиковый путь. Вот только изменить ситуацию они не могут.

"Я не вижу причины, чтобы мы воевали с русскими из-за чего-то, о чем они говорили многие годы, а мы это просто игнорировали. И что важнее, местное население там неотличимо от их собственного. И еще момент, который вызывает удивление: мы не посылаем свои войска для боевых действий, но мы призываем украинцев бесцельно умирать в схватке, которую они не могут выиграть. Мы можем создать куда более ужасную гуманитарную катастрофу, которую вы когда-либо видели, если это не прекратится", - заявил бывший старший советник министра обороны США, военный эксперт Дуглас Макгрегор.

Очередная попытка запада ударить по России, на этот раз чужими руками и ценой чужих жизней, вряд ли станет последней. Впрочем, уже сейчас ясно одно – результат в конечном итоге будет таким, как и раньше. Со времен Александра Невского изменились разве что декорации.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Дубов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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