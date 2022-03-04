Отступление ВСУ и нацбатальонов: что сейчас происходит в Донбассе

Украинские солдаты прикрываются мирными жителями

На Донбассе российские войска совместно с силами ЛНР и ДНР добились значительных успехов и близки к полному окружению крупнейшей группировки ВСУ и нацбатов. Идут серьезные бои, параллельно ВСУ продолжают обстрел городов ДНР без особого военного смысла - за две недели не повредили ни одного военного объекта. Только инфраструктура и дома местных жителей. Погибли 26 человек, более 100 ранены. В Донецке работает съемочная группа "ТВ Центра".

В Волновахе ликвидирован в полном составе националистический батальон "Донбасс". Вот поименный список. 192 человека. Уничтожена и часть боевиков из батальона "Айдар" (запрещен в России). Лидер "Азова" (запрещенная в России организация) Белецкий, кстати, как сообщается, сам уже сбежал с Украины в одну из стран Ближнего Востока. Командир "Правого сектора" (запрещенная в России организация) Ярош - в Польшу. Раньше они кричали, что русский Донбасс надо утопить в крови, но сами на фронт даже не поехали, как будто отчётливо понимали, чем это для них закончится. Волноваха усеяна телами ликвидированных боевиков. Эти солдаты ВСУ, как только началась финальная зачистка населенного пункта, благоразумно предпочли сдаться.

Другое стратегически важное направление. Мариуполь в окружении. И город с населением в более чем 400 тысяч человек находится, по сути, в заложниках у украинской армии, запрещенных в России националистических батальонов "Азов" и "Правый сектор". Под страхом смерти местным жителям запрещено покидать Мариуполь. Их, по сути, сделали живым щитом.

"На территорию завода "Азов-Сталь" завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику. В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии", - заявил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин.

В качестве оборонительных сооружений боевики используют здания школ, больниц и даже родильных домов. От местных жителей приходит информация, что они видят пулемётные и минометные точки на крышах многоэтажек. Боевики отлично понимают, что артиллерия ДНР не будет бить по жилым кварталам. И в общем-то, это главная проблема, с которой сталкиваются подразделения республиканских армий при освобождении населённых пунктов.

Николаевка, Бугас – населенные пункте прямо возле Волновахи. Храм Свято-Рождества богородицы московского патриархата. Один из последних оплотов УПЦ. Выстоял во времена украинской власти и в ходе освободительной операции абсолютно не пострадал.

Населенный пункт Пищевик. Ещё совсем недавно здесь проходила граница между Донецкой народной республикой и Украиной. Военнослужащие ВСУ прямо во дворе частного дома оборудовали себе окопы. После того, как они покинули село, их место заняли жители окрестных домов. Здесь они скрываются от возможных обстрелов.

Это яркий пример того, как украинские солдаты всю войну прикрывались мирными жителями. Выкопать позиции в огороде между двумя избушками, где живут пожилые люди. Единственное, что, убегая, хоть печку оставили и не сломали. Поэтому в подземелье тепло. Свет – от единственной свечи.

Не зря местные жители выбрали эту землянку для временного проживания. Уйдя отсюда, украинская армия начала бомбить населенный пункт. Вот прилёт от "Града". По направлению воронки чётко понятно, откуда вёлся обстрел. При том, что в освобождённом Пищевике бронетехники нет. И всего пару солдат – на въезде и выезде.

ВСУ подняли в воздух беспилотник, увидели гражданских, журналистов с надписью "Пресса" и скорректировали огонь для "Градов". "Пакет" лёг буквально в 50 метрах от дороги.

С начала наступления армия, например, только Донецкой народной республики смогла освободить 60 километров своей территории. Луганской - 75. Указом главы ДНР 36 населенных пунктов переведены под управление местных республиканских властей.

Разбитые блиндажи и укрепрайоны. ВСУ и нацбаты в панике бросают вооружение и технику. Вот, например, внешне целый танк Т-64 в расцветке украинской армии. С полным боекомплектом. Но экипаж сбежал. На украинских позициях находят иностранное вооружение, в том числе контейнеры от предоставленных Великобританией противотанковых гранатомётов "Энлоу". Но даже помощь запада, которой так восторгался официальный Киев, не помогает.

Неся потери и отступая, ВСУ и националистические батальоны, словно от безысходности, в качестве мести пытаются убить как можно больше людей Донбасса. Дальнобойной артиллерией бьют по центру Донецка и ночью, и днём. За последние две недели погибли 25 мирных граждан, 95 ранены, среди них четверо детей.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что освободительная операция идёт с опережением графика. Не менее внушительны успехи соседей. Такие счастливые дни для города Счастье Луганской народной республики. Местные жители уже не боясь рассказывают, как им жилось, когда в городе хозяевами были украинские националисты.

Безусловно, среди военнослужащих народных республик есть раненые и погибшие. Однако все отлично понимают: наконец появилась реальная возможность завершить эту войну? и чтобы больше не было постоянных обстрелов городов и сёл. Не гибли дети.

В Дом культуры Новоазовска набился целый батальон пехоты. Последние минуты, чтобы расслабиться перед уходом на фронт. Освобождать Мариуполь. Он совсем рядом. Юля Чичерина исполняет песни, написанные за годы войны. И с певицей зал прощается, наполненный боевым духом.

Дмитрий Гусев, "В центре событий" в Донецкой народной республике.

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