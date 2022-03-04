Наказали сами себя: санкции против России больно ударят по Западу

Последствия для Европы и США будут очень серьезными

Что сегодня объединяет паралимпийцев-россиян, российских котиков и Тургеневский дуб, которому вот уже 198 лет? Они все попали под санкции. Запад с очевидным наслаждением вводит против России всё новые и новые ограничения. Под раздачу попали все и вся - от футболистов и оперных див до банков и олигархов, от поставок техники до полетов самолетов. И мы в прямом эфире наблюдаем сейчас то, что называется экономическим терроризмом - когда для влияния на политику государства сознательно бьют по обычным людям. Официальная цель сформулирована Байденом - "сделать Россию слабее, а остальной мир - сильнее". Полуофициальная - спровоцировать наше население на бунт и смену курса власти. Ну и самая главная, основная, давно и любовно взлелеянная цель санкций - полностью отменить русских. Не зря же они тренировались с пресловутой cancel culture на своих. Чтобы теперь добраться до наших котиков. Хорошая новость в том, что Западу отчаянно не хватает специалистов даже не по русским, по русскому мироощущению.

Печатая очередной том антироссийских санкции, словно взбесившийся принтер – опираясь не на логику, а лишь на желание – вычеркнуть Россию из мировой экономики – коллективный запад, кажется, не понимал, что своими же руками толкал мировую экономику в кризис. Первыми, как обычно, отреагировали фондовые биржи – они просто упали. Потому что там сразу поняли, что инициативы запада обернутся исключительно проблемами. И, как говорят аналитики, теперь даже может начаться тектонический сдвиг в мировом монетарном порядке – от доллара к любой другой валюте. Даже председатель Федеральной резервной системы США признался, что Америке надо готовиться к ускорению инфляции, сокращению инвестиций и снижению расходов населения.

"Правила игры действительно меняются. Мы еще не понимаем, как. Впереди еще много событий, которые мы не видели, и мы не знаем, каково будет реальное влияние на экономику США. Мы не знаем, будут ли эти эффекты достаточно длительными или нет, но это то, о чем мы будем много думать", - заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

И вот, чтобы спасти мир, но, прежде всего, Америку, от последствий антироссийских санкций, Джо Байден 1 марта в прямом эфире в обращении к Конгрессу пообещал распечатать нефтяную кубышку.

"Сегодня я могу объявить, что США вместе с 30 странами высвобождают 60 миллионов баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка идет во главе, высвобождая 30 миллионов баррелей из нашего стратегического резерва нефти. И мы готовы сделать больше, если будет необходимо, совместно с нашими союзниками", - заявил Байден.

Но, как это часто бывает с Байденом, план провалился тут же, как только был озвучен. 15 минут перечисления антироссийских санкций довели нефтяной рынок до истерического припадка и рекордов десятилетия - мировые цены на нефть подскочили до 114 долларов за баррель. И у всего этого хаоса есть всего лишь одна причина.

"Цены не нефть взлетели, потому что трейдеры и грузоперевозчики перестраховываются - они ввели самосанкции и не покупают российскую нефть. Ситуация не изменится до тех пор, пока у них не будет уверенности, что они не попадут под санкции, если будут покупать российскую нефть", - рассказал бывший советник президента Джорджа Буша по энергетике Боб МакНалли.

Ну и, к тому же, Организация стран экспортёров нефти проигнорировала давление Америки и Европы и отказалась увеличивать объёмы нефтедобычи.

"Байден пытается обратиться к странам ОПЕК+ за пределами России, чтобы те увеличили добычу. В частности, он давит на Саудовскую Аравию и на Объединённые Арабские Эмираты. Но последнее совещание ОПЕК+ длилось всего лишь несколько минут, на котором участники совещания приняли решение продолжать действовать в соответствие с ранее согласованными планами, то есть не увеличивать добычу. Это интересный, кстати, знак – что эти страны далеко не сразу же готовы бежать выполнять то, что им говорят американцы. На мой взгляд, это интересный звоночек", - рассуждает научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Вот и получается, что лично Байден наказал весь мир. А ведь буквально несколько дней назад американские экономисты переживали, что Россия в качестве ответных санкций может использовать именно нефть.

"Есть опасения, что Путин в ответ на действия Запада может использовать в качестве оружия не только газ, но и нефть. Если Россия, занимающая второе место в мире по объемам нефтедобычи, намеренно сократит объемы поставок, цены на нефть могут резко вырасти, и это станет болезненным ударом по потребителям во всем мире. Цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. Это будет увеличение на 41% по сравнению с сегодняшней ценой, составляющей 106 долларов за баррель. Такой ценовой скачок приведет к резкому увеличению цен на заправках", - пишут СМИ.

И цены на заправках США действительно выросли и побили рекорды, но только виноват в этом оказался не Путин, а Байден. Так что за антироссийские санкции уже расплачиваются рядовые американцы.

Причём, теперь страшно думать о будущем не только американцам, но и европейцем. Во всех странах Евросоюза и даже в Великобритании все ищут ответ только на один вопрос – почему цены на бензин за считанные дни побили исторический рекорд, который уже, очевидно, станет причиной надвигающейся череды антирекордов.

"В дополнение к сегодняшнему дню, особенно к росту цен на энергоносители, возникает вопрос о производственных затратах - какими будут их последствия? Многие фермеры сегодня также задаются вопросом, смогут ли они их выдержать", - говорит бывший президент Франции Франсуа Олланд.

И европейским фермерам надо переживать не только за стоимость топлива, но и за стоимость удобрений. Западные антироссийские санкции, оказывается, грозят оставить Европу без урожая, потому что российский химпром - крупнейший в мире экспортер мочевины, комплексных удобрений, аммиака, азотных растворов и аммиачной селитры, а также Россия входит в пятёрку лидеров по экспорту калия, фосфатов и серы. Самим производить химикаты европейцам не могут, не позволяет борьба за экологию и высокие цены на газ, которые, кстати, так же на этой неделе побили рекорд – 2300 долларов за тысячу кубометров. А ведь в ноябре 2021 года Европа была в шоке всего от тысячи долларов за тысячу кубометров. Но, оказывается, тогда были прекрасные времена. Прекрасные настолько, что Европа стала закрывать предприятия.

"Европейцы отключили значительную часть промышленного производства, то есть до начала острой фазы кризиса в отношениях с Россией только из-за ценовой конъюнктуры снизили выработку алюминия процентов на 40, производство азотных удобрений – процентов на 40, очень сильно уменьшили производство цинка, то есть они нанесли удар по собственной экономике, но за счёт этого пережили зиму", - отметил Станислав Митрахович.

Но и весна рост цен не остановит – впереди жаркое лето, и вместо батарей придется включать кондиционеры. Да и вообще без электричества ни одно предприятие не работает – в любой сезон. А вот какого максимума может достичь цена на газ, не берутся предположить даже британские эксперты, и это при том, что королевство закупает у России всего 4 процента сниженного газа.

"Великобритания не так зависит от России в плане надежности поставок газа, как Европа, но цена, которую мы платим, связана с ценами на газ на континенте. Эксперты говорят, что, если она не снизится, счета за газ для миллионов британцев, уже пострадавших от кризиса стоимости жизни, к осени превысят 280 фунтов стерлингов в месяц или 3000 фунтов стерлингов в год", - пишут СМИ.

Впрочем, Великобритания прямо сейчас вообще не может получать российский газ, потому что Лондон запретил нашим судам заходить в британские порты. Евросоюз же оказался немного умнее – не стал вводить санкции, которые помешали бы получать газ, поэтому и хотя делает вид, что ему неприятен российский газ, но в это же время – а именно прямо сейчас - активно заполняет им свои хранилища благодаря работающему газопроводу "Ямал-Европа". Несмотря на заверения Байдена, пока заменить российский газ просто нечем, а если и можно, то получается слишком дорого.

"Цена на российский газ оказалась намного меньше, чем та цена, по которой можно газ купить на споте. Именно поэтому компании стали увеличивать заявки на российский газ", - сказал Станислав Митрахович.

Что ещё интересно, устраивая проблемы себе, запад не забывает нагадить и другим странам, совершенно не задумываясь, что у кого-то теперь не будет элементарного хлеба. И это не преувеличение – на этой неделе цена пшеницы на Чикагской бирже побила рекорд 2008 года. Причина – отсутствие на рынке и России, и Украины – крупнейших экспортёров.

"Во многих странах Северной Африки, Египте, Ливии, Тунисе, Турции, странах Центральной Азии и других государствах, потребляющих российскую пшеницу, будет недопоставка пшеницы и сопутствующий голод. То есть, недостаток элементарного хлеба. Причем, это будет происходить не из-за злой воли России, а из-за того, что те или иные транспортные компании отказываются работать с Россией", - рассуждает экономист Никита Кричевский.

Ну а ещё из-за антироссийских санкций пострадают те отрасли, которые всегда считались не просто элитарными, но и неприкасаемыми – от компаний, развивающих спутниковый интернет до производителей, автомобилей, смартфонов, мебели, и авиаперевозчиков. В общем, в Европе и Америке решили, что все люди просто должны перестать жить, а всё ради того, чтобы наказать всего лишь одну Россию.

"Те страны, которые запретили своим компаниям работать в Российской Федерации, сделали это под огромным давлением. Они сейчас говорят – мы должны страдать, лишь бы только "проучить" Россию. У них мозги заточены только на одно: наказать максимальным способом Россию. Чтобы России не позволить занимать самостоятельную политику. Не так много стран осталось на Земле, которые могут позволить себе такую роскошь. Поэтому, если хотите, санкции – это своего рода налог на независимость", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

А главное, западные элиты будто не видят, что антироссийские санкции не дают абсолютно никакого результата, на который они рассчитывают. Вот уже и немецкая газета "Вельт" с сожалением написала - "представление Запада о том, что Кремль оказался в изоляции - это иллюзия. Большое количество стран продолжают поддерживать Путина, в том числе и самые крупные".

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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