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Глава "Победы" покидает авиакомпанию

15:45
  • пятница
  • 04 марта 2022

Он написал сотрудникам прощальное письмо

Гендиректор входящего в группу "Аэрофлот" лоукостера "Победа" Андрей Калмыков покидает компанию, передает "Интерфакс".
Цены на авиабилеты из России за рубеж будут менятся ежедневно

"Дорогая команда! Сегодня мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта", - сказано в письме Калмыкова сотрудникам.

По его словам, компания сегодня "абсолютно устойчива", кредитные обязательства отсутствуют, на счетах находится рекордный объем денежных средств.

"Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов", - добавил Калмыков.

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