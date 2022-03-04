Глава "Победы" покидает авиакомпанию

Он написал сотрудникам прощальное письмо

Гендиректор входящего в группу "Аэрофлот" лоукостера "Победа" Андрей Калмыков покидает компанию, передает "Интерфакс".

"Дорогая команда! Сегодня мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта", - сказано в письме Калмыкова сотрудникам.

По его словам, компания сегодня "абсолютно устойчива", кредитные обязательства отсутствуют, на счетах находится рекордный объем денежных средств.

"Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов", - добавил Калмыков.

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