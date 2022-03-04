Песков оценил психическое здоровье американских сенаторов

Не всем удается сохранить трезвость ума

Раздающиеся из Вашингтона призывы "убить Путина" объясняются плачевным состоянием рассудка некоторых американских политиков из-за участившихся русофобских припадков. Пресс-секретарь президента России прокомментировал призыв американского сенатора Линдси Грэма ликвидировать главу российского государства.

Песков отметил, что атмосфера в странах, особенно в США, крайне напряжена, идет истеричное, запредельное нагнетание русофобских настроений.

"Конечно, в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, я бы даже сказал, здравие ума - поэтому многие, к сожалению, едут рассудком", - считает представитель Кремля. Он признался, что в такой ситуации даже сложно подобрать правильные слова.

Ранее посольство России в США отреагировало на высказывание сенатора. Глава дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний, передает ТАСС.

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