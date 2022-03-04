ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Погибшему во время спецоперации офицеру присвоили звание Героя России

18:31
  • пятница
  • 04 марта 2022

Подвиги наших военных отметил Владимир Путин

Ценой своей жизни спас товарищей. Погибшему на Украине офицеру Нурмагомеду Гаджимагмедову посмертно присвоено звание Героя России. Указ подписал президент. Накануне в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин отметил, что во время проведения спецоперации на Украине военнослужащие Российской Федерации и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.
Путин: российские солдаты действуют мужественно, как настоящие герои

Всегда веселый, жизнерадостный и уверенный в себе. Родные Нурмагомеда Гаджимагомедова рассказывают - он был очень талантливым. Писал стихи, занимался спортом. Но в итоге решил стать военным. Ведь его дед служил в Красной Армии, прошел всю войну, защищая страну от нацистов. А отец - Энгельс Гаджимагомедов, полковник полиции, боевой офицер с множественными ранениями и тремя орденами мужества.

Поступил, вопреки возрасту. Отец рассказывает: сына не хотели брать. Но он, как всегда, отличился - перевыполнил нормативы и в 15 лет его все-таки приняли в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Никто из родных и друзей даже не удивился. По-другому и быть не могло. Он всегда старался быть первым во всем.

"Он был прекрасным сыном. Прекрасным другом. Мужественным, храбрым. С первого класса, с рождения. Я как педагог всегда это понимала, но никогда не могла его восхвалять. Он сам себя показывал. Он говорил - мам, я везде оставляю свой след", - говорит Сапижат Мазаева.  

Практически сразу после учебы, в 2018-м, его направили в Сирию. Был там еще раз в 2020-м. И вот сейчас с самого первого дня был в строю российской армии - освобождал Донбасс. Шел в колонне, его боевая машина была подбита. Он ее покинул и отвлек внимание нападавших на себя. Попал в окружение, был серьезно ранен, когда враги подошли ближе - подорвал себя гранатой.

У Героя России дома осталась жена и маленькая дочка. Ее старший лейтенант даже не успел увидеть. Девочка родилась через три дня после его отъезда в Донбасс.

"Хотелось бы еще раз выразить слова поддержки семье Нурмагомеда и всем семьям, которые потеряли своих близких. Еще раз хочу повторить: они не останутся без внимания и со стороны федерального руководства - о чем вчера Владимир Владимирович заявил - и со стороны наших региональных властей", - сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Накануне подвиги наших военных отметил Владимир Путин. Вот имена некоторых героев спецоперации: полковник Алексей Бернгард - выпускник Дальневосточного командного училища, участник боев в направлении Мариуполя. Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов. С первого дня операции выполнял задачи по прикрытию отдельной мотострелковой бригады от авиации противника. Крымчанин старший сержант Юрий Нимченко. Экипаж его танка в одни из дней подбил шесть танков и три БТР противника. Старший лейтенант Антон Старостин - командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны. Штурман истребительного авиационного полка Виктор Дудин. Капитан Алексей Левкин проявил мужество и отвагу, лично уничтожил два танка и три БМП.

Екатерина Гоголева, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Погибший во время спецоперации офицер Нурмагомед Гаджимагмедов
Погибший во время спецоперации офицер Нурмагомед Гаджимагмедов
Отец офицера Нурмагомеда Гаджимагмедова
Отец офицера Нурмагомеда Гаджимагмедова
Героически погибшие российские военнослужащие во время спецоперации на Украине
Героически погибшие российские военнослужащие во время спецоперации на Украине
Военная техника ВС России
Военная техника ВС России
Погибший во время спецоперации офицер Нурмагомед Гаджимагмедов
Погибший во время спецоперации офицер Нурмагомед Гаджимагмедов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.