Погибшему во время спецоперации офицеру присвоили звание Героя России

Подвиги наших военных отметил Владимир Путин

Ценой своей жизни спас товарищей. Погибшему на Украине офицеру Нурмагомеду Гаджимагмедову посмертно присвоено звание Героя России. Указ подписал президент. Накануне в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин отметил, что во время проведения спецоперации на Украине военнослужащие Российской Федерации и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.

Всегда веселый, жизнерадостный и уверенный в себе. Родные Нурмагомеда Гаджимагомедова рассказывают - он был очень талантливым. Писал стихи, занимался спортом. Но в итоге решил стать военным. Ведь его дед служил в Красной Армии, прошел всю войну, защищая страну от нацистов. А отец - Энгельс Гаджимагомедов, полковник полиции, боевой офицер с множественными ранениями и тремя орденами мужества.

Поступил, вопреки возрасту. Отец рассказывает: сына не хотели брать. Но он, как всегда, отличился - перевыполнил нормативы и в 15 лет его все-таки приняли в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Никто из родных и друзей даже не удивился. По-другому и быть не могло. Он всегда старался быть первым во всем.

"Он был прекрасным сыном. Прекрасным другом. Мужественным, храбрым. С первого класса, с рождения. Я как педагог всегда это понимала, но никогда не могла его восхвалять. Он сам себя показывал. Он говорил - мам, я везде оставляю свой след", - говорит Сапижат Мазаева.

Практически сразу после учебы, в 2018-м, его направили в Сирию. Был там еще раз в 2020-м. И вот сейчас с самого первого дня был в строю российской армии - освобождал Донбасс. Шел в колонне, его боевая машина была подбита. Он ее покинул и отвлек внимание нападавших на себя. Попал в окружение, был серьезно ранен, когда враги подошли ближе - подорвал себя гранатой.

У Героя России дома осталась жена и маленькая дочка. Ее старший лейтенант даже не успел увидеть. Девочка родилась через три дня после его отъезда в Донбасс.

"Хотелось бы еще раз выразить слова поддержки семье Нурмагомеда и всем семьям, которые потеряли своих близких. Еще раз хочу повторить: они не останутся без внимания и со стороны федерального руководства - о чем вчера Владимир Владимирович заявил - и со стороны наших региональных властей", - сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Накануне подвиги наших военных отметил Владимир Путин. Вот имена некоторых героев спецоперации: полковник Алексей Бернгард - выпускник Дальневосточного командного училища, участник боев в направлении Мариуполя. Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов. С первого дня операции выполнял задачи по прикрытию отдельной мотострелковой бригады от авиации противника. Крымчанин старший сержант Юрий Нимченко. Экипаж его танка в одни из дней подбил шесть танков и три БТР противника. Старший лейтенант Антон Старостин - командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны. Штурман истребительного авиационного полка Виктор Дудин. Капитан Алексей Левкин проявил мужество и отвагу, лично уничтожил два танка и три БМП.

Екатерина Гоголева, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"