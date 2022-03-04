ЕС не торопится принимать Украину в Союз

Брюсель волнуют другие вопросы

Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть самолетов НАТО, а на ее территории - солдат организации. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Это ясный ответ Киеву, который продолжает призывает Запад объявить воздушное пространство над Украиной бесполётной зоной. Ну а последние заявления президента Зеленского становится все более странными.

К этой пресс-конференции на Западе, конечно, было приковано большое внимание. Учитывая реальную обстановку в стране, от Зеленского ждали правдивых заявлений. И по поводу украинских войск. И насчёт готовности выполнить требования России, предоставив определенные гарантии. Однако касательно них Зеленский опять ушел от прямого ответа, сделав вид, что не понимает, чего от него хочет Москва.

Многим, кстати, бросилось в глаза, как Зеленский вел себя на этой пресс-конференции. Его мимика и ответы на вопросы действительно показались странными. Взять, к примеру, хотя бы фрагмент, в ходе которого украинский президент опять настаивает на прямых переговорах с Путиным.

Накануне в Пентагоне заявили, что Зеленский контролирует украинские войска. Однако после данной пресс-конференции у многих на этот счёт возникли вполне обоснованные сомнения. Иллюзий, похоже, не испытывают и в НАТО, от которого украинский лидер, по всей видимости, продолжает требовать помощи. Из-за этого генсеку альянса в сотый раз приходиться повторять - войска НАТО воевать за Украину не будут.

"Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО не является стороной конфликта. НАТО – это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией", - заявил Йенс Столтенберг.

Вполне четкое "нет" звучит и по поводу введения бесполетной зоны над Украиной силами альянса или же США. Этот шаг может привезти к прямому конфликту с Россией, подчеркивают в Вашингтоне.

При этом запад активно поставляет на Украину оружие. Правда, и тут не обходится без скандала. Оказалось, что Германия, которая долго противилась этому шагу, планирует отправить ВСУ испорченные ЗРК "Стрела" времен ГДР и просроченные боеприпасы. Во всяком случае, так утверждает немецкая газета "Бильд", ссылаясь на свои источники. Вдобавок к этому, канцлер ФРГ высказался касательно перспектив принятия Украины в состав ЕС по ускоренной программе, на что опять же очень рассчитывает Зеленский. Но, судя по всему, в ближайшее время этому не бывать.

"Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну. Она уже идет. Нужно позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное", - отметил Олаф Шольц.

И лидера Германии, конечно, можно понять. Из-за антироссийских санкций взлетели цены на нефть. А стоимость газа в Европе вообще бьет исторические рекорды. США при этом действуют куда прагматичнее, не вводя ограничений там, где они могут навредить американским интересам. Об этом в интервью российскому агентству ТАСС говорит и замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заодно поясняя, в каком случае антироссийские санкции будут отменены:

"Санкции закончатся, если" Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование".

Впрочем, как пояснили в пятницу в российском МИДе, верить заявлениям США давно уже нельзя. Тем более, что в их официальных документах Россия значится в качестве одного из главных врагов. В Вашингтоне уже даже звучат откровенно террористические заявления. Причем, из уст политиков.

И сегодня же стало известно, что Роскосмос больше не будет поставлять свои ракетные двигатели в США. А правительство России выдвинуло ряд требований к тем компаниям, которые решили покинуть нашу страну из-за санкций. Они, кстати, не будут в полной мере распространяться на южнокорейских производителей. Эта страна смогла договориться с США о том, что сможет самостоятельно устанавливать, какие товары попадут в Россию. Среди них должны оказаться смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие "потребительские продукты".

Александр Панюшкин, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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