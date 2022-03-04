Станция метро "Новослободская" открылась после реставрации

В Москве реализуют программу по модернизации станций

Для пассажиров столичного метро в пятницу открылся вход на станцию "Новослободская" Кольцевой линии. Его посетил Сергей Собянин. Реконструкция проходила больше года. Во время работ по архивным чертежам воссоздали исторический облик, укрепили несущие конструкции и увеличили количество эскалаторов до четырёх.

Этого момента пассажиры "серой" линии метро ждали год, три месяца и десять дней. Светлый просторный вестибюль с мраморными колоннами и уходящий ввысь белоснежный купол потолка.

И в этом весь смысл проделанных работ - сделать, как раньше! Задолго до старта процесса реставрации архитекторы проекта начали собирать чертежи, поднимать документы, даже воспоминания строителей пригодились.

"Особое внимание было уделено деталям. Деталям станции, деталям вестибюля. Это какие-то столярные изделия, это мраморная облицовка. Была воссоздана система освещения первоначальная", - рассказал главный архитектор проекта реставрации Андрей Кузькин.

Парадные дубовые двери практически воссозданы заново. Как исторический облик. Укрепили несущие конструкции. Пропускная способность увеличена за счет дополнительного эскалатора. Восстановили первоначальный рисунок полов - в граните. Лепной декор. Работа сделана на совесть. Мэр подчеркнул: в столице, помимо развития метрополитена, реализуют и программу по модернизации существующих станций.

"Старые станции метрополитена служат десятки и десятки лет. Некоторые эскалаторы не заменялись 70 лет. Все это требует отдельной программы по модернизации существующих линий метрополитена и станций. И такая программа на протяжении последних лет активно реализуется. Речь идёт о замене систем электроснабжения, управления, воздуховодов, вентиляции, самих ж/д путей метрополитена, реконструкция действующих ремонтных мощностей - это огромная программа. Помимо текущей повседневной работы, некоторые станции требуют просто капитального ремонта и реконструкций. В последнее время мы на 17 действующих станциях заменили эскалаторы", - рассказал Собянин.

На "Новослободской" теперь не будут скапливаться пассажиры в часы пик. Увеличено количество касс, а реверсивные турникеты, в зависимости от пассажиропотока, могут работать как на вход, так и на выход.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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