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Станция метро "Новослободская" открылась после реставрации

18:08
  • пятница
  • 04 марта 2022

В Москве реализуют программу по модернизации станций

Для пассажиров столичного метро в пятницу открылся вход на станцию "Новослободская" Кольцевой линии. Его посетил Сергей Собянин. Реконструкция проходила больше года. Во время работ по архивным чертежам воссоздали исторический облик, укрепили несущие конструкции и увеличили количество эскалаторов до четырёх.
Собянин открыл вестибюль станции метро "Новослободская" после реставрации

Этого момента пассажиры "серой" линии метро ждали год, три месяца и десять дней. Светлый просторный вестибюль с мраморными колоннами и уходящий ввысь белоснежный купол потолка. 

И в этом весь смысл проделанных работ - сделать, как раньше! Задолго до старта процесса реставрации архитекторы проекта начали собирать чертежи, поднимать документы, даже воспоминания строителей пригодились.

"Особое внимание было уделено деталям. Деталям станции, деталям вестибюля. Это какие-то столярные изделия, это мраморная облицовка. Была воссоздана система освещения первоначальная", - рассказал главный архитектор проекта реставрации Андрей Кузькин.  

Парадные дубовые двери практически воссозданы заново. Как исторический облик. Укрепили несущие конструкции. Пропускная способность увеличена за счет дополнительного эскалатора. Восстановили первоначальный рисунок полов - в граните. Лепной декор. Работа сделана на совесть. Мэр подчеркнул: в столице, помимо развития метрополитена, реализуют и программу по модернизации существующих станций.

"Старые станции метрополитена служат десятки и десятки лет. Некоторые эскалаторы не заменялись 70 лет. Все это требует отдельной программы по модернизации существующих линий метрополитена и станций. И такая программа на протяжении последних лет активно реализуется. Речь идёт о замене систем электроснабжения, управления, воздуховодов, вентиляции, самих ж/д путей метрополитена, реконструкция действующих ремонтных мощностей - это огромная программа. Помимо текущей повседневной работы, некоторые станции требуют просто капитального ремонта и реконструкций. В последнее время мы на 17 действующих станциях заменили эскалаторы", - рассказал Собянин.

На "Новослободской" теперь не будут скапливаться пассажиры в часы пик. Увеличено количество касс, а реверсивные турникеты, в зависимости от пассажиропотока, могут работать как на вход, так и на выход.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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Вестибюль станции метро "Новослободская"
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Вестибюль станции метро "Новослободская" после реставрации
Вестибюль станции метро "Новослободская" после реставрации
Вестибюль станции метро "Новослободская" после реставрации
Вестибюль станции метро "Новослободская" после реставрации
Пассажиры в метро
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Турникеты в метро
Турникеты в метро
Пассажиры в метро
Пассажиры в метро
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