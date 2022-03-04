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Посольство России в Нидерландах атаковали зажигательной смесью

16:29
  • пятница
  • 04 марта 2022

Здание консульского отдела оцепила полиция

Посольство России в Нидерландах подверглось нападению. На территорию дипмиссии забросили рюкзак с зажигательной смесью. К счастью, "посылка" не сработала.

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"Вечером 3 марта 2022 года на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри ("коктейль Молотова"), который, к счастью, не сработал", - рассказала первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.

На место происшествия оперативно прибыли саперы, они проверили подозрительный предмет. Голландская полиция оцепила здание консульского отдела. Идет следствие, передает РИА Новости.

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