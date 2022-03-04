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Flyone Armenia удвоила число регулярных рейсов в Москву

16:43
  • пятница
  • 04 марта 2022

С 14 марта планируется пять полетов в неделю

Flyone Armenia увеличивает число регулярных рейсов в Москву. С 14 марта армянская авиакомпания будет отправлять самолеты из Еревана в российскую столицу не два, а пять раз в неделю.

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"С 14 марта наша авиакомпания собирается увеличить количество регулярных полетов в Москву с двух до пяти в неделю. Мы также планируем во время летнего сезона открыть новые направления в другие города России - Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск", - сообщил ТАСС глава правления компании Арам Ананян.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Сертификат воздушного оператора компания получила 29 октября 2021 года. Недавно авиакомпания получила разрешение на выполнение рейсов из Еревана в Стамбул.

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