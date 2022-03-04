Кулеба из бункера обратился к главам МИД стран НАТО

Испанский министр посочувствовал "оказавшемуся взаперти" коллеге

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес посочувствовал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, который не смог принять участие во встрече глав МИД стран НАТО. Как рассказал Альбарес, Кулеба записал видеообращение к участникам саммита, сидя в бункере.

"К сожалению, условия, в которых он сейчас, не позволили ему связаться напрямую, это было заранее записанное послание - из бункера. И для меня, как его коллеги, это было впечатляющим..., что он оказался взаперти в бункере, опасаясь за свою жизнь и своих близких", - заявил испанский министр журналистам после заседания глав МИД альянса в Брюсселе.

Альбарес считает, что конфликт на Украине будет длительным и с долгосрочными последствиями. По мнению главы испанского МИД, речь идет о полномасштабной войне, в ближайшие дни ожидаются "неоправданные жертвы среди беззащитных людей", передает РИА Новости.

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