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Россия и Украина создали рабочую группу по гуманитарным коридорам

18:33
  • пятница
  • 04 марта 2022

Посредником выступает Международный красный крест

Рабочую группу по организации гуманитарных коридоров создали Россия и Украина. Посредником выступает Международный красный крест, сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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"У нас сейчас создана такая условная рабочая группа, в которую входят представители Украины... представители России, прежде всего армия российская. И мы искали посредника - это Международный красный крест", - заявил Подоляк.

По его словам, сейчас идет обсуждение вопросов логистики: эвакуации людей, доставки продуктов и медикаментов, передает РИА Новости.

О создании гуманитарных коридоров делегации России и Украины договорились на встрече в Беловежской пуще в Белоруссии 3 марта. Это был второй раунд переговоров между Москвой и Киевом, третий планируется провести в ближайшие дни.

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