Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за призывы к участию в незаконных акциях

Документ принят единогласно

Закон о наказании за призывы к участию в несогласованных акциях одобрен в пятницу Советом Федерации. Решение принято единогласно всеми 154 сенаторами.

Отмечается, что за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования войск, грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере его зарплаты за период до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Если же такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, а также порчу имущества, массовые нарушения общественного порядка или создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктуры, то штраф составит от 300 тысяч до одного миллиона рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Наказание по этой статье УК будет применяться в отношении граждан, привлекавшихся до этого в течение года к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в текущей ситуации распространение фейков о действиях ВС России или их дискредитация "являются не просто дестабилизацией обстановки, это уже фактически ведение информационной войны против российского государства".

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