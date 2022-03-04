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В Минобороны сообщили об освобожденных от националистов населенных пунктах на Украине

18:06
  • пятница
  • 04 марта 2022

Отступающие националисты разрушают объекты социальной инфраструктуры

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики 4 марта взяли под контроль населенные пункты Розовка, Труженка, Знаменка и Пузатое. Группировка войск Луганской Народной Республики тем временем продолжила наступление и овладела Шандриголово, Александровкой, населенными пунктами Дерилово, Среднее и Лозовое, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Хочу подчеркнуть, что отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий, - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы", - заявил Конашенков.

Подразделения российских Вооруженных Сил,  действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой Республики, взяли под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки.

Тем временем в Харькове украинские националисты готовят провокацию, к которой привлекли и западных журналистов. В частном секторе Киевского района города между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома, передает ТВЦ.

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