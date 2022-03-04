Цена газа в Европе превысила 2400 долларов за тысячу кубов

Рост составил почти 30%

Стоимость газа на торгах в Европе выросла почти на 30% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. По данным лондонской биржи ICE, тысяча кубометров голубого топлива стоила более 2400 долларов.

К вечеру цены на апрельские фьючерсы на хабе TTF снизились - но ненамного, оставаясь возле рекордной отметки. К концу февраля страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в подземные газовые хранилища летом, передает ТАСС.

Подорожание газа объясняется опасениями по поводу поставок из России из-за специальной военной операции, которая проводит Москва на Украине. Тем временем Международное энергетическое агентство предложило Евросоюзу план по снижению зависимости от российского газа. В числе мер - максимальное использование АЭС и ставка на альтернативную энергетику.

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