ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена газа в Европе превысила 2400 долларов за тысячу кубов

18:52
  • пятница
  • 04 марта 2022

Рост составил почти 30%

Стоимость газа на торгах в Европе выросла почти на 30% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. По данным лондонской биржи ICE, тысяча кубометров голубого топлива стоила более 2400 долларов.

Шольц заявил о закупках газа Германией в обход России
Остановлена прокачка российского газа в Германию

К вечеру цены на апрельские фьючерсы на хабе TTF снизились - но ненамного, оставаясь возле рекордной отметки. К концу февраля страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в подземные газовые хранилища летом, передает ТАСС.

Подорожание газа объясняется опасениями по поводу поставок из России из-за специальной военной операции, которая проводит Москва на Украине. Тем временем Международное энергетическое агентство предложило Евросоюзу план по снижению зависимости от российского газа. В числе мер - максимальное использование АЭС и ставка на альтернативную энергетику.                          

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.