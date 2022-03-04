ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин разъяснил Шольцу цели спецоперации на Украине

19:27
  • пятница
  • 04 марта 2022

Россия открыта к диалогу со всеми, кто хочет мира на Украине

Российские военные во время спецоперации на Украине принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. Информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов - грубые пропагандистские фальшивки, заявил президент России канцлеру ФРГ.

Песков прокомментировал возможность разговора Путина и Зеленского
Путин призвал задуматься над нормализацией отношений

Телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся по инициативе германской стороны. Российский лидер подробно разъяснил цели и задачи спецоперации, которые непременно будут реализованы.

Путин напомнил Шольцу, что Запад на протяжении восьми лет закрывал глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса. Сейчас, как подчеркнул российский президент, основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые используют методы террористов, размещая ударные вооружения в жилых кварталах и прикрываясь гражданским населением. Кроме того, зафиксировано появление наемников, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии.

Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто хочет мира на Украине - но при условии выполнения всех российских требований. Это нейтральный и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также признание российской принадлежности Крыма и суверенитета ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.