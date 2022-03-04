Путин разъяснил Шольцу цели спецоперации на Украине

Россия открыта к диалогу со всеми, кто хочет мира на Украине

Российские военные во время спецоперации на Украине принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. Информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов - грубые пропагандистские фальшивки, заявил президент России канцлеру ФРГ.

Телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся по инициативе германской стороны. Российский лидер подробно разъяснил цели и задачи спецоперации, которые непременно будут реализованы.

Путин напомнил Шольцу, что Запад на протяжении восьми лет закрывал глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса. Сейчас, как подчеркнул российский президент, основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые используют методы террористов, размещая ударные вооружения в жилых кварталах и прикрываясь гражданским населением. Кроме того, зафиксировано появление наемников, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии.

Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто хочет мира на Украине - но при условии выполнения всех российских требований. Это нейтральный и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также признание российской принадлежности Крыма и суверенитета ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба Кремля.

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