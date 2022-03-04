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Microsoft решила приостановить работу в России

19:53
  • пятница
  • 04 марта 2022

Прекращается продажа товаров и предоставление услуг

Microsoft приостанавливает работу в России. Как заявили в американской компании, решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины.

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"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - приводит заявление, опубликованное на сайте компании, ТАСС.

В сообщении поясняется, что компания прекращает ряд направлений своей деятельности в России в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом, США и Великобританией. Санкции против российских физических и юридических лиц западные страны ввели после начала Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР 24 февраля.

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