Microsoft решила приостановить работу в России

Прекращается продажа товаров и предоставление услуг

Microsoft приостанавливает работу в России. Как заявили в американской компании, решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - приводит заявление, опубликованное на сайте компании, ТАСС.

В сообщении поясняется, что компания прекращает ряд направлений своей деятельности в России в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом, США и Великобританией. Санкции против российских физических и юридических лиц западные страны ввели после начала Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР 24 февраля.

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