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Шойгу рассказал генсеку ООН о целях спецоперации на Украине

20:31
  • пятница
  • 04 марта 2022

Российская армия не угрожает мирным жителям, подчеркнул министр

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу цели специальной военной операции на Украине. Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям.

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"Сергей Шойгу проинформировал Генерального Секретаря ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины", - приводит сообщение военного ведомства "Интерфакс".

Российский министр пояснил в телефонном разговоре с генсеком ООН, что российские военные на Украине применяют высокоточное вооружение для уничтожения объектов военной инфраструктуры. Армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты, полностью соблюдает требования международного гуманитарного права. При этом украинские националисты препятствуют эвакуации мирных жителей и используют гражданское население в качестве живого щита, заявил Шойгу.

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