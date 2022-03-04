Госдеп США приказал срочно удалить твит о "нападении" на Запорожскую АЭС

Американское посольстве на Украине обвинило Россию в "военном преступлении"

Госдепартамент США запретил всем американским посольствам в Европе распространять твит дипмиссии на Украине. В срочных депешах содержится приказ удалить это сообщение, сообщила журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд.

"Если вы его ретвитнули, деретвитните как можно скорее", - приводит со слов журналистки указание ведомства РИА Новости.

Американская дипмиссия на Украине в своем аккаунте в Twitter обвинила президента России Владимира Путина в обстреле Запорожской АЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе. В твите инцидент назывался "военным преступлением".

В Минобороны России, в свою очередь, заявили о провокации киевского режима. По данным военных, на прилегающей к Запорожской АЭС территории мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению украинской диверсионной группы, которая открыла шквальный огонь из окон учебного-тренировочного комплекса электростанции. Росгвардейц подавили огневые точки украинских диверсантов, но те успели поджечь здание. Подоспевшие пожарные ликвидировали возгорание, станция работает штатно, радиационный фон в норме.

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