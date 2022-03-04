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Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России

21:28
  • пятница
  • 04 марта 2022

Причина – многочисленные случаи дискриминации российских СМИ

Соцсеть Facebook в России будет заблокирована. Такое решение принял 4 марта Роскомнадзор. Основанием для этого стали многочисленные случаи дискриминации российских СМИ со стороны соцсети.

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"В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", — указано в сообщении на сайте РКН.

Отмечается, что с октября 2020 года зафиксировано 26 таких инцидентов. В сообщении подчеркивается, что подобные ограничения запрещены российским законодательством, они нарушают права человека и принципы свободного распространения информации.

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