Ведущий американский провайдер интернета прекращает сотрудничество с Россией

В числе его клиентов – крупнейшие российские компании

Провайдер магистрального интернета Cogent Communications прекращает сотрудничество с клиентами из России. Американская компания разослала российским партнерам соответствующее уведомления.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на письмо компании, все сервисы остановятся начиная с 20:00 4 марта. Сервера российских провайдеров останутся в стойках на 30 дней, чтобы они могли их забрать. По окончании этого срока оборудование отключат и отправят на хранение.

В числе клиентов компании Cogent в России - крупнейший российский провайдер "Ростелеком", а также "МегаФон", "Вымпелком", VK и "Яндекс", передает "Интерфакс". Специалисты отмечают, что шаг американской компании может сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам.

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