Верхняя палата парламента одобрила закон об уголовном наказании за призывы к участию в незаконных акциях

Документ приняли в пятницу

Совет Федерации в пятницу одобрил закон, предусматривающий лишение свободы до пяти лет за призывы к участию в незаконных акциях. За принятие документа проголосовали 154 сенатора.

Согласно закону, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования войск, к осужденному может быть применено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере его зарплаты за период до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Если такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, а также порчу имущества, массовые нарушения общественного порядка или создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктуры, то штраф составит от 300 тысяч до одного миллиона рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Наказание по этой статье УК будет применяться в отношении граждан, привлекавшихся до этого в течение года к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Кроме того, данный закон предусматривает наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию применения ВС России для защиты интересов страны и граждан. За это виновным придется заплатить как минимум штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или дохода за период от одного года до двух лет. А за призывы к введению или продлению антироссийских санкций предполагается перечень наказаний от штрафов в размере до 500 тысяч рублей до тюремного заключения на срок до трех лет.

За призывы к участию в незаконных акциях против действий российских военных предусмотрены административные штрафы. Физическим лицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

"В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан подобные действия внутри страны должны пресекаться самыми жесткими способами", - подчеркнул глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, отметив, что в текущей ситуации распространение фейков о действиях российских войск или их дискредитация "являются не просто дестабилизацией обстановки, это уже фактически ведение информационной войны против российского государства".

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