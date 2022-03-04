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Путин подписал закон о наказании за фейки о ВС России

22:22
  • пятница
  • 04 марта 2022

Документ в пятницу был одобрен Госдумой и Совфедом

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России, а также призывы к антироссийским санкциям.
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Самое суровое наказание – 15 лет лишения свободы – предусмотрено, если фейки повлекут тяжкие последствия. За распространение заведомо ложной информации о ВС России предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет, отмечает РИА Новости.

За распространение фейка группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения или с использованием своего служебного положения предусмотрено наказание - от пяти до 10 лет лишения свободы.

В пятницу во втором и в третьем чтении законопроект приняла Госдума, затем документ был одобрен Советом Федерации.

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