Собянин сообщил о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики

Возглавлять ее будет лично мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил у себя в блоге, что прошлый год столица закончила с рекордным ростом промышленности и инвестиций, по итогам первых двух месяцев 2022-го был отмечен дальнейший рост.

Как продолжил градоначальник, из-за санкций отечественная экономика на сегодняшний день вступает в полосу серьезных испытаний.

"В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично", - написал мэр.

По его словам, в числе первых задач - принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан, организовать мониторинг ситуации.

Нынешняя обстановка требует выдержки, мужества и решительных действий, отметил Собянин, подчеркнув при этом, что Москва всегда справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями. "Так будет и на этот раз", - заключил глава города.

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