ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию

09:18
  • суббота
  • 05 марта 2022

Это касается в том числе телефонов и микрочипов

Южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавливает поставки своих товаров в Россию, передает Bloomberg.
Наказали сами себя: санкции против России больно ударят по Западу

Уточняется, что мера касается в том числе телефонов и микрочипов. В корпорации решение объяснили геополитической обстановкой в мире.

"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", - говорится в пресс-релизе Samsung.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого в отношении России стали вводить санкции, многие компании покинули российский рынок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Магазин компании Samsung
Магазин компании Samsung
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.