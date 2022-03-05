Компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию

Это касается в том числе телефонов и микрочипов

Южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавливает поставки своих товаров в Россию, передает Bloomberg.

Уточняется, что мера касается в том числе телефонов и микрочипов. В корпорации решение объяснили геополитической обстановкой в мире.

"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", - говорится в пресс-релизе Samsung.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого в отношении России стали вводить санкции, многие компании покинули российский рынок.

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