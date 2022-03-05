Минобороны России объявило режим тишины

На Украине открываются гуманитарные коридоры

Министерство обороны России сообщило, что с 10 часов утра субботы российской стороной объявляется режим тишины на Украине.

Открываются гуманитарные коридоры. Они предназначены для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Уточняется, что меры согласованы с украинской стороной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей Донбасса от геноцида.

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