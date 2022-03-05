Минобороны России объявило режим тишины

На Украине открываются гуманитарные коридоры
Министерство обороны России сообщило, что с 10 часов утра субботы российской стороной объявляется режим тишины на Украине.
Открываются гуманитарные коридоры. Они предназначены для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Уточняется, что меры согласованы с украинской стороной.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей Донбасса от геноцида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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