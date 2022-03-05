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Небензя указал на полную безопасность Запорожской АЭС

09:44
  • суббота
  • 05 марта 2022

Запад вновь плодит фейки и наводит панику

Постоянному представителю России при ООН Василию Небензе пришлось опровергать очередной фейк на экстренном заседании Совбеза организации.
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Дипломат заверил, что Запорожская АЭС находится в полной безопасности. Энергоблоки функционируют в штатном режиме. А российские военные, цель которых - не допустить ядерных провокаций украинских неонацистов, не вмешиваются в работу операторов.

Постпред напомнил, что россияне, белорусы и украинцы вместе пережили чернобыльскую трагедию. И как никто заинтересованы в ядерной безопасности. Любые спекуляции на этой теме - дезинформация и ложь.

"Ваша реакция на этот инцидент и попытки раздуть из всего этого скандал мирового масштаба, уважаемые западные коллеги, не оставляет сомнений в том, что радикалы и экстремисты на Украине находились и находятся под вашей плотной опекой и защитой, у них от вас своего рода карт-бланш. Ради проекта Украина вы готовы забыть о будущем и не замечать планомерное уничтожение мирных граждан Донбасса военными силами Украины. Призываем вас образумить своих подопечных", - заявил Небензя.

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