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Сербы устроили массовый митинг в поддержку России

09:56
  • суббота
  • 05 марта 2022

На улицах Белграда собрались несколько тысяч человек

В Белграде прошел массовый митинг в поддержку России. На улицах сербской столицы собрались несколько тысяч человек.

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Основная акция была у памятника Николаю Второму. В руках держали флаги России, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Затем у нашего посольства развернули 20-метровый триколор. Участники акции пели "Катюшу"и национальные песни, а также скандировали лозунги "Русские и сербы - братья навек", "Никогда в НАТО", " Москва снова освобождает Европу от фашизма".

Полицейские во время шествия колонны перекрывали движение транспорта.

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