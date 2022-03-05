Сербы устроили массовый митинг в поддержку России

На улицах Белграда собрались несколько тысяч человек
В Белграде прошел массовый митинг в поддержку России. На улицах сербской столицы собрались несколько тысяч человек.
Основная акция была у памятника Николаю Второму. В руках держали флаги России, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Затем у нашего посольства развернули 20-метровый триколор. Участники акции пели "Катюшу"и национальные песни, а также скандировали лозунги "Русские и сербы - братья навек", "Никогда в НАТО", " Москва снова освобождает Европу от фашизма".
Полицейские во время шествия колонны перекрывали движение транспорта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"