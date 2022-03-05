Российские военные доставили гумпомощь в селение на западе Алеппо

Линия соприкосновения находится всего в двух километрах от поселка

Сотрудники российского Центра по примирению доставили крупную партию гуманитарной помощи в населенный пункт на западе Алеппо. Во время войны сирийский поселок, за который шли ожесточенные бои, так и не покорился террористам. Десятки семей остались без кормильцев и сейчас нуждаются в помощи.

Дорога в высокогорное селение Каптан эль-Джабель - уже испытание. Как здесь живут люди, и вовсе представить сложно. Зимой - нетипичный для Сирии снег, летом - изнуряющая жара и камни, камни, камни.

Когда боевики район за районом захватывали провинцию Алеппо, Каптан эль-Джабель не сдался. Его жители организовали круговую оборону и не пустили террористов. Но далось это очень большой ценой.

"150 мужчин из нашего селения погибли, сражаясь с террористами. Бои были ожесточенные. Но несмотря на превосходство, бандиты так и не смогли взять Каптан эль-Джабель", - это слова главы администрации селения.

Тут и сейчас неспокойно - боевики отступили, но линия соприкосновения всего в двух километрах от селения. Иногда случаются обстрелы, а возделывать плантации женщинам и детям сложно. Поэтому российская продовольственная помощь очень нужна местному населению.

"Этот населенный пункт находится вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому доставка продуктов весьма сложная. Сегодня доставлено пятьсот продовольственных наборов общим весом 9,4 тонны. В состав продовольственного набора входит рис, мука, подсолнечное масло, чай и молочные консервы - сгущенное молоко", - сообщил представитель ЦПВС Вадим Бойко.

Обычно офицеры ЦПВС привозят в населенные пункты около пяти тонн продуктов. В Каптан эль-Джабель доставили в два раза больше. Многодетным семьям без поддержки мужчин приходится очень непросто. Теперь продуктов хватит надолго. А затем будет сформирована новая гуманитарная колонна.

Всего за время российской операции в Сирии проведено более 3000 гуманитарных акций. Гражданам доставлено более пяти тысяч тонн продовольствия.

Алексей Платонов, Сергей Ким, "ТВ Центр"

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