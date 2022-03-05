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Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 14 марта

09:47
  • суббота
  • 05 марта 2022

Об этом в субботу сообщила Росавиация

Росавиация сообщила о решении властей продлить режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России.
Цены на авиабилеты из России за рубеж будут менятся ежедневно

"До 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет в том числе об аэропортах Анапы, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Остальные воздушные гавани страны работают в обычном режиме.

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