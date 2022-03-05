В Мариуполе более пяти дней нет воды и света

Украинские силовики продолжают удерживать людей в городе

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе фиксируется гуманитарная катастрофа.

"Порядка пяти-шести дней нет во многих районах воды, света и тепла, а за продукты я уже вообще молчу, потому что продуктов нет в магазинах никаких", - сказал он в эфире канала "Россия-24".

На данный момент по гуманитарному коридоры выйти из Мариуполя смогли лишь пятеро мирных жителей, украинские силовики продолжают удерживать людей в городе.

"Мы с нашей стороны все делаем, теперь осталась только та сторона, которая удерживает насильно людей в Мариуполе", - подчеркнул Басурин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"