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В Мариуполе более пяти дней нет воды и света

10:18
  • суббота
  • 05 марта 2022

Украинские силовики продолжают удерживать людей в городе

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе фиксируется гуманитарная катастрофа.
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"Порядка пяти-шести дней нет во многих районах воды, света и тепла, а за продукты я уже вообще молчу, потому что продуктов нет в магазинах никаких", - сказал он в эфире канала "Россия-24".

На данный момент по гуманитарному коридоры выйти из Мариуполя смогли лишь пятеро мирных жителей, украинские силовики продолжают удерживать людей в городе.

"Мы с нашей стороны все делаем, теперь осталась только та сторона, которая удерживает насильно людей в Мариуполе", - подчеркнул Басурин.

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